Barbora Fábryová
dnes 7. augusta 2025 o 10:10
Čas čítania 0:34

Na Slovensko mieri vlna horúčav. Teploty môžu prekročiť aj 37 stupňov, SHMÚ vydáva výstrahy (+ mapa)

Kategória:
Slovensko
Na Slovensko mieri vlna horúčav. Teploty môžu prekročiť aj 37 stupňov, SHMÚ vydáva výstrahy (+ mapa)
Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann

Cez víkend bude na Slovensku poriadne horúco, teploty vystúpia až na 37 °C.

Po premenlivom a chladnejšom období čaká Slovensko výrazné oteplenie. Už od piatka k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch od juhu, čo spôsobí prudký nárast teplôt. Počas soboty sa teploty na viacerých miestach Slovenska vyšplhajú nad 30 °C, v najteplejších oblastiach môže byť až 35 °C, informuje iMeteo.

Vrchol horúčav sa očakáva v nedeľu. V južných a západných regiónoch môžu teploty dosiahnuť až 37 °C, čo by boli jedny z najvyšších hodnôt tohto leta. Očakáva sa slnečné a suché počasie, ktoré môže byť pre mnohých nepríjemné, preto meteorológovia odporúčajú obmedziť pobyt na priamom slnku a dodržiavať pitný režim.

Nie je však vylúčené, že už v noci na pondelok sa situácia zmení. Cez naše územie môže prejsť studený front, ktorý by priniesol búrky, zrážky a ochladenie. Ak front nepostúpi, horúce počasie môže pretrvať aj na začiatku budúceho týždňa.

shmú
Zdroj: SHMÚ

Q horúčka na Slovensku: Odborníčka vysvetľuje, ako sa môžeme nakaziť a aké sú príznaky
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
Klimatológ SHMÚ: Extrémne prejavy počasia budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Počasie nás núti prehodnotiť, ako staviame domy
Správy počasie Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
