Cez víkend bude na Slovensku poriadne horúco, teploty vystúpia až na 37 °C.
Po premenlivom a chladnejšom období čaká Slovensko výrazné oteplenie. Už od piatka k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch od juhu, čo spôsobí prudký nárast teplôt. Počas soboty sa teploty na viacerých miestach Slovenska vyšplhajú nad 30 °C, v najteplejších oblastiach môže byť až 35 °C, informuje iMeteo.
Vrchol horúčav sa očakáva v nedeľu. V južných a západných regiónoch môžu teploty dosiahnuť až 37 °C, čo by boli jedny z najvyšších hodnôt tohto leta. Očakáva sa slnečné a suché počasie, ktoré môže byť pre mnohých nepríjemné, preto meteorológovia odporúčajú obmedziť pobyt na priamom slnku a dodržiavať pitný režim.
Nie je však vylúčené, že už v noci na pondelok sa situácia zmení. Cez naše územie môže prejsť studený front, ktorý by priniesol búrky, zrážky a ochladenie. Ak front nepostúpi, horúce počasie môže pretrvať aj na začiatku budúceho týždňa.
