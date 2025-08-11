Hračky majú nebezpečne prístupné batérie, ktoré môžu deti prehltnúť a spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nebezpečnými hračkami z Číny, ktoré sa predávali na slovenskom trhu. Ide o plyšového psíka (N: 283125, EAN: 8584156283125 a označenie CE) a plyšovú mačku na baterky (ITEM NO: 56446, EAN: 7521890564463 a označenie CE), ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie detí.
Podľa zistení SOI majú obidve hračky nedostatočne zabezpečený priestor na batérie – dajú sa vybrať bez použitia nástroja a bez nutnosti vykonať aspoň dva súčasné, na sebe nezávislé pohyby.
Pri bežnom hraní tak hrozí, že dieťa batérie vyberie a prehltne, čo môže poškodiť vnútorné orgány. V prípade plyšového psíka má hračka plastové telo potiahnuté plyšom, červené mašličky na uškách a roľničku na krku. Plyšová mačka sa predávala v rôznych farbách a mala mechanizmus na spodnej strane.
SOI nariadila stiahnutie oboch výrobkov z trhu a vyzvala spotrebiteľov, aby ich prestali používať. Kto hračku zakúpil, má právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu alebo výmenu za bezpečný výrobok rovnakej hodnoty a kvality.