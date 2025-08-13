Najčastejšími diagnózami, s ktorými pacienti v minulom roku ležali v nemocnici, boli choroby obehovej sústavy, nádory a ochorenia tráviacej sústavy.
Počet hospitalizácií na Slovensku medziročne opäť vzrástol. Kým v roku 2023 ich bolo 195,3 na 1000 obyvateľov, v roku 2024 až 198,5. Najviac hospitalizácií si minulý rok vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti sa v roku 2024 dokopy ukončilo 1 076 045 hospitalizácií. „Tento počet zahŕňa hospitalizácie chorých osôb, rodičky vrátane novorodencov, ako aj zdravé osoby, ktoré sprevádzali chorého počas hospitalizácie,“ ozrejmilo NCZI.
Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. „Najdlhší čas si vyžiadali duševné poruchy a poruchy správania (v priemere 28,0 dňa) a najkratší choroby oka a očných adnexov (v priemere 3,3 dňa),“ priblížilo NCZI.
Najviac hospitalizácií evidovali nemocnice v Košickom kraji (16,5 percenta), nasledovali Bratislavský (16,2 percenta) a Žilinský kraj (15,1 percenta). Najmenej hospitalizácií zaznamenali zariadenia v Trnavskom kraji (7 percent). Viac ako tretina hospitalizácií sa týkala vekovej kategórie 55- až 74-ročných (34,3 percenta).
V uplynulom roku zomrelo v nemocnici počas hospitalizácie 28 865 osôb. Najviac osôb zomrelo počas hospitalizácie na choroby obehovej sústavy (7872).