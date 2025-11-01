Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno treba v sobotu 1. novembra večer počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
SHMÚ varuje, že vietor môže v daných oblastiach dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h a priemernú rýchlosť 70 až 85 km/h, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia od 19.00 h.
31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
28. októbra 2025 o 19:12 Čas čítania 4:56 Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)