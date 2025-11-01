Kníhkupectvá Martinus sa ospravedlnili za status o otvorených predajniach počas 17. novembra.
Kníhkupectvá Martinus sa ospravedlnili za status, v ktorom oznámili, že ich predajne budú otvorené aj 17. novembra. Spoločnosť priznala chybu a vysvetlila, že pri rozhodovaní o otváracích hodinách zafungoval „rutinný proces“ bez širšieho kontextu a kontroly. „Nezafungovala komunikácia ani ručná brzda, ktorú mal niekto zatiahnuť. Vznikol status, ktorý v tej forme nemal vzniknúť,“ napísali.
Martinus v druhom vyhlásení uviedol, že rozumie sklamaniu zákazníkov a ďakuje im za to, že od firmy očakávajú viac. Zdôraznil, že si uvedomuje význam 17. novembra ako Dňa boja za slobodu a demokraciu a chce ho pripomínať aj aktívne. „Sme presvedčení, že slobodu vieme najlepšie osláviť tým, čo v daný deň robíme, bez ohľadu na to, či máme voľno,“ dodal.
Firma zároveň vysvetlila, že jej možnosti zatvoriť predajne sú obmedzené zmluvami s obchodnými centrami, ktoré ukladajú pokuty za neotvorenie v dňoch, keď to zákon nezakazuje. Upozornila však, že v minulosti sa jej podarilo vyjednať výnimku napríklad na Štedrý deň alebo počas zhromaždení po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
„Nečudujeme sa, že strohé ‚17. novembra otvorené‘ vyznelo ako studená sprcha,“ priznala spoločnosť. Zároveň ocenila firmy, ktoré sa rozhodli dať svojim zamestnancom voľno, aj tie, ktoré sa rozhodli uctiť si sviatok iným spôsobom. „Sloboda je aj o tom, že jej oslava môže mať rôzne formy,“ uzavrel Martinus s tým, že verí, že hodnoty Novembra budú v jeho kníhkupectvách cítiť aj napriek tomu, že zostanú otvorené.