V prvej polovici leta bolo na Slovensku komárov minimum, keďže suché počasie im nedovoľovalo množiť sa vo väčšej miere. Situácia sa zmenila v júli, keď prišli silné dažde. Tie vytvorili ideálne podmienky pre liahnutie a komáre budú aktívne približne do začiatku septembra, informuje STVR.
Okrem bežných domových komárov sa na Slovensku vyskytujú aj komáre tigrované, ktoré sú typické pre teplé oblasti. Parazitologička Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV vysvetlila, že tento druh vyhľadáva stojatú vodu podobne ako domový komár, no na rozmnoženie mu stačí aj malé množstvo, a to napríklad aj lyžička vody.
„Veľmi úspešne sa mu darí v mestách. Tento komár už u nás vie prezimovať, keďže sledujeme otepľovanie. Práve preto si vedel vytvoriť ustálenú populáciu v Bratislave, kde ho sledujeme od roku 2023, ale predpokladáme, že tu bol už aj skôr,“ uviedla Čabanová.
Nebezpečný hmyz
Komár tigrovaný môže prenášať viac ako 20 rôznych vírusových ochorení, vrátane tropických vírusov. „Ak sa u nás tento komár usídli a populácia je väčšia, riziko prenosu je väčšie. Momentálne neevidujeme, že by tieto komáre prenášali tieto vírusy, ale musíme byť aktívni a zamedziť populáciu,“ povedala Čabanová. Podľa nej je dôležité eliminovať liahniská, ak je to možné. A ak nie, treba zabiť larvy, aby sa komáre nemnožili.
