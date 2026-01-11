Miestne úrady začali tvrdo postihovať tranzitnú dopravu, ktorá sa snaží obchádzať diaľničné zápchy cez priľahlé dediny.
Slovenskí vodiči, ktorí si cestu na zimnú lyžovačku v Alpách plánujú uľahčiť skratkami cez dediny, narazia na problém. Rakúske a najnovšie aj nemecké úrady totiž tvrdo postihujú motoristov, ktorí v snahe uniknúť z diaľničnej zápchy upchávajú lokálne cesty, informuje idnes.cz.
Moderné navigácie dnes bežne navrhujú obchádzkové trasy hneď, ako zachytia spomalenie dopravy na diaľnici. Mnohí vodiči preto bez váhania schádzajú na najbližšom výjazde a veria, že cez okolité obce ušetria desiatky minút. Práve toto správanie však miestne samosprávy v Tirolsku či Bavorsku kategoricky odmietajú.
Zákaz výjazdu pre tranzit
Ak cez krajinu iba prechádzate, musíte zostať v kolóne na diaľnici. Miestne úrady osadili na kritických zjazdoch dopravné značenie, ktoré zakazuje tranzitnej doprave vstup do obcí. Výnimku majú len domáci obyvatelia alebo turisti, ktorí sa ubytovali priamo v dedine.
Mestá a obce chcú chrániť svojich obyvateľov pred hlukom, smogom a dopravným kolapsom, ktorý každoročne spôsobujú tisíce áut hľadajúcich skratku.
Hliadky v oboch krajinách pravidelne kontrolujú vozidlá na zjazdoch z diaľnic. Ak policajti zistia, že cez obec len prechádzate, uložia vám vysokú pokutu a nekompromisne vás pošlú späť do kolóny na diaľnicu. Pred cestou do Talianska či Rakúska preto sledujte radšej oficiálne svetelné tabule nad diaľnicou než pokyny v mobilnej aplikácii.