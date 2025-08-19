V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Vo vyše 30 okresoch Slovenska je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vyplýva to z aktualizovaných informácií na webe ministerstva vnútra
Mapa okresov s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, platná od pondelka, zvýrazňuje riziko na severozápade i juhozápade Slovenska, takisto v okresoch na hornej Nitre, Pohroní, Horehroní, Orave, Liptove, Spiši i Šariši.
