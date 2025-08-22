SHMÚ vydal aj viaceré výstrahy pred povodňami.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok výstrahy pred dažďom. Najvýraznejšie zrážky zasiahnu stredné a východné Slovensko, kde meteorológovia očakávajú úhrny, ktoré môžu spôsobiť problémy v doprave aj v odvodňovacích systémoch.
Výstrahy druhého stupňa platia v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. V týchto regiónoch môže spadnúť väčšie množstvo zrážok v krátkom čase, čo môže zvýšiť hladiny menších tokov a spôsobiť lokálne zatápanie.
V Nitrianskom kraji SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa. Očakáva sa menej výrazný dážď, no aj tam môžu prehánky spôsobiť komplikácie, najmä ak zasiahnu rovnaké územie opakovane.
V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji meteorológovia neevidujú žiadne nebezpečné javy. Západná časť krajiny tak zostáva bez výstrah. SHMÚ vydal aj viaceré výstrahy pred povodňami.
