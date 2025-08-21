Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 21. augusta 2025 o 18:03
Čas čítania 0:19

SHMÚ upozorňuje na výstrahy 1. stupňa: Na Slovensku bude pršať celú noc

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
SHMÚ upozorňuje na výstrahy 1. stupňa: Na Slovensku bude pršať celú noc
Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Výstrahy platia do 8:00 ráno na severozápade a západe krajiny a do 12:00 vo väčšine ostatných okresov, najmä na juhu a východe.

Počas celej noci zo štvrtka na piatok (22. augusta) má na území celého Slovenska pršať. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa, ktoré platia do 8:00 hodiny piatkového rána na severozápade a západe krajiny, napríklad v okresoch Púchov, Ilava, Trenčín, Bratislava, Malacky či Považská Bystrica.

Vo väčšine ostatných okresov budú výstrahy platiť až do 12:00 toho istého dňa, a to najmä na juhu a východe Slovenska, napríklad v okresoch Gelnica, Krupina, Levice, ako aj v Košiciach, Poprade či Michalovciach.

počasie, mapa
Zdroj: SHMU.sk
21. augusta 2025 o 15:07 Čas čítania 0:15 Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 2:58 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR ∕Jaroslav Novák
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: pixabay.com, SHMU.sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred hodinou
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
včera o 12:29
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 16:37
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
dnes o 15:07
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
dnes o 09:24
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
dnes o 15:07
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
dnes o 08:13
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Lifestyle news
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy pred hodinou
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné pred 2 hodinami
Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“ pred 2 hodinami
Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu pred 3 hodinami
Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov dnes o 16:46
Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku dnes o 14:56
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia dnes o 14:08
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu dnes o 13:25
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy dnes o 13:06
Slovensko Všetko
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
dnes o 15:07
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ju okamžite zachytil.
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
dnes o 16:00
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
dnes o 16:37
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
Po smrti Anny Záborskej prevezme jej poslanecký mandát právnik Igor Dušenka
pred 3 hodinami
Po smrti Anny Záborskej prevezme jej poslanecký mandát právnik Igor Dušenka
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
dnes o 08:13
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
dnes o 11:45
V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
dnes o 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Podľa prieskumov by len 14 % Slovákov bolo ochotných brániť svoju krajinu proti Rusku. Zvyšok sa asi spolieha na to, že „Rus raz odíde“. Okupanti z roku 1968 sa však u nás zdržali poriadne dlho.
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 2 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia