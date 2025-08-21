Výstrahy platia do 8:00 ráno na severozápade a západe krajiny a do 12:00 vo väčšine ostatných okresov, najmä na juhu a východe.
Počas celej noci zo štvrtka na piatok (22. augusta) má na území celého Slovenska pršať. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa, ktoré platia do 8:00 hodiny piatkového rána na severozápade a západe krajiny, napríklad v okresoch Púchov, Ilava, Trenčín, Bratislava, Malacky či Považská Bystrica.
Vo väčšine ostatných okresov budú výstrahy platiť až do 12:00 toho istého dňa, a to najmä na juhu a východe Slovenska, napríklad v okresoch Gelnica, Krupina, Levice, ako aj v Košiciach, Poprade či Michalovciach.
