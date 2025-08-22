Najčastejšie parazity ohrozujú turistov prostredníctvom kontaminovanej vody, pôdy či nedostatočne tepelne upraveného jedla.
Podľa expertov sú z hľadiska parazitárnych ochorení, ktoré na nás číhajú na letných dovolenkách, veľmi závažné napríklad črevné parazity ako Entamoeba histolytica. Ide o meňavku, ktorá sa vyskytuje najmä v krajinách s nízkou hygienou, napríklad v Indii. Rizikové sú tiež ankylostómy – červy, ktorých larvy prenikajú cez kožu bosých nôh pri kontakte s kontaminovanou pôdou.
Za nebezpečné treba označiť aj Clonorchis sinensis či Opisthorchis felineus – tkanivové motolice, ktoré sa prenášajú konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného rybieho mäsa. Ohrozenie predstavujú aj očné parazity akantaméby žijúce vo vode, ktoré spôsobujú infekciu rohovky oka.
Medzi ďalšie parazity patria dirofilárie, prenášané komármi, ktoré sa vyvíjajú pod kožou a môžu spôsobiť podkožné hrčky alebo dokonca infekciu oka. Rizikové sú aj parazity z vodných zdrojov, napríklad kryptosporídie, ktoré spôsobujú hnačky, najmä u detí.
Odborníci tiež na Slovensku v laboratóriách každoročne zachytia importované prípady nebezpečnej malárie. Infikovať sa parazitmi môžeme pitím kontaminovanej vody, konzumáciou neumytého ovocia a zeleniny či zjedením nedostatočne tepelne upraveného mäsa, kontaktom s pôdou alebo uštipnutím infikovaným komárom či iným krv cicajúcim hmyzom, prípadne ďalšími spôsobmi.