Podľa neho Šutaj Eštok zlyhal a snaží sa dehonestovať jeho vernosť strane tvrdeniami o údajnom prepojení s Progresívnym Slovenskom.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ako predseda strany Hlas-SD zlyhal. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) v reakcii na vyjadrenie ministra.
„Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš... A tak si vymýšľaš rozprávky o mojom ‚mentálnom prepojení‘ na Progresívne Slovensko,“ povedal Ferenčák. Dodal, že hodnotám a ideálom strany je verný od začiatku a bude aj naďalej.
Šutaj Eštok v sobotnej (29. 11.) diskusnej relácii uviedol, že Ferenčák nie je asi rok mentálnou súčasťou koalície. Pri dôležitých zákonoch si vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie. „Asi je dnes bližšie k PS ako k tejto koalícii,“ podotkol.