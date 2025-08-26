Problémy sa netýkajú len Fibrochemu. Stratu hlási aj Chemosvit Folie, známy výrobou obalov na Horalky.
Slovenská skupina Chemosvit zo Svitu k 1. augustu zrušila svoju dcérsku spoločnosť Fibrochem, ktorá roky dodávala umelé vlákna aj pre značku Nike. Fibrochem dlhodobo hospodáril v strate, v roku 2023 vykázal rekordnú stratu 1,27 milióna eur, objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu.
Problémy sa netýkajú len Fibrochemu – stratu hlási aj spoločnosť Chemosvit Folie, známa výrobou obalov na Horalky, a nedávno bol zatvorený aj závod na Ukrajine, informuje o tom Forbes.
Fibrochem sa špecializoval na umelú priadzu a vlákna pre športové a zdravotnícke oblečenie. Nedostatok investícií do modernizácie a konkurencia ázijských výrobcov spôsobili zníženie výroby.
Po zrušení prešla výroba pod materskú spoločnosť Chemosvit, kde aktuálne pracuje približne 120 zamestnancov, a objem výroby je nastavený na približne 900 ton ročne. Počas optimalizácie firma výrazne znížila počet zamestnancov, z pôvodných 239 (2022) na súčasných 120.