Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 26. augusta 2025 o 9:58
Čas čítania 0:33

Známa firma, ktorá dodávala vlákna aj pre Nike, končí. Objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Známa firma, ktorá dodávala vlákna aj pre Nike, končí. Objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu
Zdroj: Pexels/Towfiqu barbhuiya

Problémy sa netýkajú len Fibrochemu. Stratu hlási aj Chemosvit Folie, známy výrobou obalov na Horalky.

Slovenská skupina Chemosvit zo Svitu k 1. augustu zrušila svoju dcérsku spoločnosť Fibrochem, ktorá roky dodávala umelé vlákna aj pre značku Nike. Fibrochem dlhodobo hospodáril v strate, v roku 2023 vykázal rekordnú stratu 1,27 milióna eur, objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu.

Problémy sa netýkajú len Fibrochemu – stratu hlási aj spoločnosť Chemosvit Folie, známa výrobou obalov na Horalky, a nedávno bol zatvorený aj závod na Ukrajine, informuje o tom Forbes.

Fibrochem sa špecializoval na umelú priadzu a vlákna pre športové a zdravotnícke oblečenie. Nedostatok investícií do modernizácie a konkurencia ázijských výrobcov spôsobili zníženie výroby.

Po zrušení prešla výroba pod materskú spoločnosť Chemosvit, kde aktuálne pracuje približne 120 zamestnancov, a objem výroby je nastavený na približne 900 ton ročne. Počas optimalizácie firma výrazne znížila počet zamestnancov, z pôvodných 239 (2022) na súčasných 120.

26. augusta 2025 o 8:36 Čas čítania 0:41 Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom
26. augusta 2025 o 7:12 Čas čítania 1:08 Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov
25. augusta 2025 o 18:01 Čas čítania 0:39 Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve
peniaze
Zdroj: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Pexels/Towfiqu barbhuiya
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 3 hodinami
Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
pred 2 hodinami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
pred 50 minútami
Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)
Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)
pred 38 minútami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
včera o 16:13
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
dnes o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 15:28
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
22. 8. 2025 6:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
20. 8. 2025 12:29
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Lifestyle news
20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť pred 8 minútami
Snoop Dogg kritizuje LGBTQ+ obsah v detských filmoch. Nevie, ako má scénky vysvetliť svojim vnúčatám pred hodinou
Slovenská influencerka Tatiana Žideková je dvojnásobnou mamičkou. Na svet priviedla syna Marka pred 2 hodinami
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom pred 2 hodinami
Miley Cyrus oslavuje zmierenie. Svojmu otcovi k narodeninám venovala pieseň o dôvere pred 3 hodinami
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romantickej svadby v lese dnes o 07:57
Známa slovenská influencerka Lula Almaksus končí so svojou prácou. „Influencing nie je môj peak,“ povedala včera o 19:44
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery včera o 19:20
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií včera o 18:18
Slovensko Všetko
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
pred 16 minútami
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
Vypočítaj si to ľahko online.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 36 minútami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
pred 2 hodinami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
včera o 16:13
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
dnes o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom
dnes o 08:36
Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Zahraničie Všetko
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
včera o 19:51
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
pred 51 minútami
Česko zaznamenalo dve citeľné zemetrasenia. Vedci žiadajú svedkov o poskytnutie údajov
pred 3 hodinami
Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia