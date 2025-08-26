Kategórie
Natália Mišániová
dnes 26. augusta 2025 o 8:36
Čas čítania 0:41

Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom

Kategória:
Slovensko
Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom
Zdroj: TASR - Martin Baumann

TIPOS bude pri odovzdávaní daru nakrúcať video a určí, kto sa na ňom objaví.

Štátna lotériová spoločnosť TIPOS, v ktorej majú rozhodujúce slovo nominanti Rudolfa Huliaka, daruje základnej a materskej škole v Očovej 15 000 eur. Na sociálnej sieti Instagram o tom informuje poslankyňa opozičnej strany Sloboda a Solidarita Martina Bajo Holečková.

„Ešte raz. Stávková a lotériová spoločnosť dáva peniaze škole. Je pre mňa nepochopiteľné spájať vzdelávaciu inštitúciu s tipovaním a hazardom. To si akože chcú vychovávať budúcich gamblerov?“ píše poslankyňa. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Holečková (@martina_holeckova_)

TIPOS má podľa zmluvy poskytnúť škole v Očovej 15-tisíc eur na nákup krojov. Dohoda zároveň počíta s tým, že TIPOS bude pri odovzdávaní daru nakrúcať video a určí, kto sa na ňom objaví.

„Čoskoro sa tak možno môžeme tešiť na video, ako minister Huliak v mene TIPOSU odovzdáva dar deťom v škole. Som zvedavá, či o tom vedia rodičia detí v Očovej a či súhlasia s tým, že ich deti budú použité na reklamu pre stávkovú a lotériovú spoločnosť,“ dodáva k téme poslankyňa.

Martina Bajo Holečková nedávno upozornila aj na zmluvu SPP s Attilom Véghom, o ktorej podrobnejšie porozprávala v rozhovore pre Refresher.
holečková
Zdroj: Refresher/Adrián Smolko
Rudolf Huliak
Domov
