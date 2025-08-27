Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy.
- Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy. Pri jeho porušení hrozí vodičovi pokuta.
- Počas jazdy je potrebné plne sa venovať vedeniu vozidla a sledovať situáciu na ceste.
- Pokuta za pozeranie filmov počas jazdy môže dosiahnuť až 100 eur. Policajti ju môžu uložiť aj priamo na mieste, a to do 50 eur.
- Rovnako platí, že vodič nesmie počas jazdy na prednom displeji prehrávať filmy ani spolujazdcom, ak by to mohlo rozptyľovať jeho pozornosť.
Citát: „Pozeranie filmov, videí alebo iného multimediálneho obsahu na prednom displeji počas jazdy je zakázané. Takáto činnosť odvádza pozornosť vodiča, môže viesť k nehode a ohroziť životy aj zdravie účastníkov cestnej premávky,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Prečítaj si aj tieto články:
27. augusta 2025 o 7:44 Čas čítania 0:54 Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“
27. augusta 2025 o 9:39 Čas čítania 0:37 Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h