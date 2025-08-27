Slovensko sa umiestnilo na 71. priečke.
- Zahraničný portál Global Firepower dlhodobo zostavuje rebríčky sily národných armád. V edícii na rok 2025 hodnotil vojenskú silu viac ako sto krajín.
- Autori rebríčka pri hodnotení posudzujú až 60 rozličných faktorov. Medzi nimi je napríklad celkový počet príslušníkov danej armády, rozpočet krajiny na obranu a jej priemyselné kapacity.
- Hodnotenie navyše ovplyvňujú aj geografické podmienky či nerastné bohatstvo. Jednotlivé armády získavajú plusové body za to, ak majú k dispozícii jadrové zbrane alebo sú členmi NATO.
Širší kontext: Na prvej pozícii skončila, tak ako aj minulý rok, armáda Spojených štátov amerických. Tesne za ňou sa umiestnilo Rusko, ktoré nasledovala Čína. Slovensko skončilo až na 71. mieste.
Ak ťa hodnotenie armád zaujalo, kompletný prehľadný rebríček krajín si môžeš pozrieť na tomto odkaze.
|Umiestnenie
|Krajina
|1.
|Spojené štáty americké
|2.
|Rusko
|3.
|Čína
|4.
|India
|5.
|Južná Kórea
|6.
|Spojené kráľovstvo
|7.
|Francúzsko
|8.
|Japonsko
|9.
|Turecko
|10.
|Taliansko
|71.
|Slovensko
