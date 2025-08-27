Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 27. augusta 2025 o 8:52
Čas čítania 0:37

REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4

Kategória:
Zahraničie
REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4
Zdroj: PxHere

Slovensko sa umiestnilo na 71. priečke.

  • Zahraničný portál Global Firepower dlhodobo zostavuje rebríčky sily národných armád. V edícii na rok 2025 hodnotil vojenskú silu viac ako sto krajín.
  • Autori rebríčka pri hodnotení posudzujú až 60 rozličných faktorov. Medzi nimi je napríklad celkový počet príslušníkov danej armády, rozpočet krajiny na obranu a jej priemyselné kapacity.
  • Hodnotenie navyše ovplyvňujú aj geografické podmienky či nerastné bohatstvo. Jednotlivé armády získavajú plusové body za to, ak majú k dispozícii jadrové zbrane alebo sú členmi NATO.

Širší kontext: Na prvej pozícii skončila, tak ako aj minulý rok, armáda Spojených štátov amerických. Tesne za ňou sa umiestnilo Rusko, ktoré nasledovala Čína. Slovensko skončilo až na 71. mieste.

Ak ťa hodnotenie armád zaujalo, kompletný prehľadný rebríček krajín si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

Umiestnenie Krajina
1. Spojené štáty americké
2. Rusko
3. Čína
4. India 
5. Južná Kórea
6. Spojené kráľovstvo
7. Francúzsko
8. Japonsko
9. Turecko
10. Taliansko
71. Slovensko

Prečítaj si aj tieto články:

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor) Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. augusta 2025 o 6:50 Čas čítania 8:02 Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor) Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
britská armáda
Zdroj: Flickr
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: PxHere
