Žiaci sa môžu tešiť na jesenné, vianočné, polročné, jarné a veľkonočné prázdniny.
Žiaci základných a stredných škôl si v školskom roku 2025/2026 oddýchnu počas viacerých prázdnin. Ako prvé absolvujú školáci jesenné prázdniny. Trvať budú od 30. októbra, pričom do škôl sa vrátia v pondelok 3. novembra.
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v piatok 19. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2026, a to vo štvrtok 8. januára. Po vianočných prázdninách budú 2. februára nasledovať obnovené jednodňové polročné prázdniny.
Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja od 23. do 27. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.