Mnoho mladých ľudí podceňuje faktory, ktoré banky pri schvaľovaní úveru posudzujú. Okrem výšky príjmu sledujú aj tvoju úverovú minulosť, správanie na účte či typ zmluvy, na ktorú pracuješ.
Mnohým ľuďom, aj napriek tomu, že majú vyšší príjem, neschvália hypotéku. Dôvody sú často skryté v detailoch, ktoré si ľudia neuvedomujú. Oslovili sme odborníka Martina Babockého z Babocky Investment, aby sme zistili, čo najčastejšie rozhoduje pri schvaľovaní hypotéky.
Mnohí si myslia, že ak zarábajú 1 500 alebo 2 000 eur mesačne, banka im musí automaticky hypotéku schváliť. Nie je to tak. Banka pri posudzovaní zohľadňuje takzvanú bonitu, teda schopnosť klienta úver splácať. Sleduje aj úverovú históriu, výpisy z účtu či záznamy v registroch.
„Ak klient nie je schopný splatiť načas desiatky eur, ako bude splácať hypotéku?“ hovorí odborník. Banky pritom nehodnotia výšku nezaplatenej sumy, ale celkovú platobnú disciplínu. Aj neskoro zaplatený účet za telefón sa tak môže objaviť v úverovom registri a znížiť tvoje šance.
Aj stabilný príjem nemusí stačiť
Zamietnutie hypotéky sa môže týkať aj ľudí, ktorí majú stabilný príjem a pravidelné zamestnanie. Dôležité sú totiž aj ďalšie faktory. „Napríklad keď v rámci výpisu z účtu vidno klientovu účasť na hazardných hrách, gemblingu či platby v rámci webstránok pre dospelých,“ vysvetľuje odborník. Takéto platby môžu banku odradiť, pretože signalizujú rizikové správanie.
Rovnako zaváži aj vysoká aktuálna zadlženosť. Môžeš mať dobrý príjem, ale ak splácaš viacero pôžičiek, banka si môže povedať, že ďalší úver by už bol nad tvoj limit.
Podnikateľ to má často ťažšie
Dôležitú úlohu zohráva aj forma pracovného pomeru. „Banka často vníma ako menej rizikový pracovný pomer na dobu neurčitú s príjmom 2000 eur mesačne, než podnikateľa so státisícovými ročnými tržbami,“ hovorí odborník.
Klienti so zmluvami na dobu určitú sú pre banky menej predvídateľní. „Zmluva na dobu určitú je pre banku logicky rizikovejšia ako na dobu neurčitú, pretože klient má neistú budúcu schopnosť splácať úver po skončení pomeru,“ dodáva.
Prečítaj si aj tieto články: