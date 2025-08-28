Kategórie
dnes 28. augusta 2025 o 15:01
Čas čítania 0:22

VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre

Kategória:
Slovensko
VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Päťdesiatsedemročný muž najprv rozbíjal čerpaciu stanicu a následne napadol policajta.

Polícia vzniesla obvinenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa voči 57-ročnému Senovi C. z Turecka. Agresívny kamionista najprv v utorok (26. 8.) ráno rozbíjal zariadenie čerpacej stanice na Rybničnej ulici v Bratislave, neskôr napadol policajtov. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Policajti po príchode na miesto nadviazali komunikáciu s agresívnym mužom. S policajtmi najprv spolupracoval, následne však zmenil svoje správanie a fyzicky napadol člena hliadky údermi päsťou do tváre,“ priblížil Szeiff. Policajti muža spacifikovali a eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie.

 

