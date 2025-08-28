Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča

Život mladej vodičky vyhasol po tom, čo zišla s autom značky Audi A4 z vozovky a prevrátila sa.
Tragická dopravná nehoda si v stredu (27. 8.) v nočných hodinách na ceste medzi obcou Krušetnica a obcou Breza v okrese Námestovo vyžiadala život 21-ročnej ženy. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi A4 v smere od obce Krušetnica na obec Breza, pričom v rovnom úseku cesty z doposiaľ presne nezistených príčin zišla mimo vozovky a následne sa s vozidlom viackrát prevrátila. Dvadsaťjedenročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že u nebohej bola nariadená pitva.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.