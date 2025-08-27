Mladík chcel seniora okradnúť o 30 000 eur. Ten si ho pri podvode odfotil

Muž z Pezinka neodovzdal podvodníkom 30-tisíc eur, podozrivého si odfotil.
- Telefonickí podvodníci sa snažili pripraviť 59-ročného muža z okresu Pezinok o 30-tisíc eur.
- Vydávali sa za policajtku Hanu Kováčovú zo Žiliny a pracovníka Národnej banky Slovenska Filipa Zelena.
- Mužovi tvrdili, že jeho účet je napadnutý a peniaze musí odovzdať „bezpečnostnému pracovníkovi NBS“.
Širší kontext: Muž podľa inštrukcií vybral z banky hotovosť a prišiel pred obchodné centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave, kde na neho čakal neznámy muž ázijského pôvodu. V poslednej chvíli sa však rozhodol peniaze neodovzdať a ešte pred odchodom stihol podozrivého odfotiť.
Podvodníci potom muža znova kontaktovali. Obvinili ho, že zmaril vyšetrovanie, označili ho za rasistu a následne mu cez e-mail poslali falošné predvolanie na políciu.
Polícia prípad vyšetruje ako pokus o závažný podvod a žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža z fotografií. Informácie môžu ľudia nahlásiť na linke 158 alebo správou na facebookovej stránke polície.
