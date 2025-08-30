Nepriaznivé počasie sužuje sever Talianska.
- Mimoriadne nepriaznivé počasie zasiahlo v týchto dňoch sever Talianska vrátane turistami vyhľadávaných regiónov.
- Od štvrtka zasahovali talianski hasiči viac než 1300-krát, a to predovšetkým v Lombardsku, Benátsku, Piemonte a Toskánsku. K upokojeniu situácie, ktorej spúšťačom bola búrka Erin, medzitým nedošlo ani v priebehu piatka, uviedli zdroje hasičov.
- Len v Lombardsku sa udialo napríklad až 500 zásahov, keď silný vietor strhával strechy domov a vyvracal stromy. Radnica v Miláne nariadila uzatvorenie všetkých parkov a plôch so zeleňou v meste.
Širší kontext: Vo štvrtok zasiahli oblasť letiska Miláno-Malpensa záplavy a niektoré jeho časti boli uzavreté, lety sa však nezrušili. Vo Florencii zostali parky a cyklotrasy pozdĺž rieky Arno zatvorené a na pobreží boli uzatvorené aj plážové rezorty.
V obľúbených turistických destináciách na ligúrskom pobreží, ako sú La Spezia a Cinque Terre, boli zaznamenané nárazy vetra s rýchlosťou cez 110 kilometrov za hodinu.
V Benátsku používatelia sociálnych médií zdieľali snímky, na ktorých boli krúpy takmer také veľké ako tenisové loptičky. Civilná ochrana tiež hlásila vyše 1000 prípadov výpadkov prúdu v severnom Piemonte.
Južné Tirolsko zaznamenalo podľa tamojších hasičov aj početné výjazdy pre zaplavené pivnice a menšie zosuvy pôdy. V Parme (Emilia-Romagna) spadlo za hodinu až 50 milimetrov zrážok – toľko, koľko by za normálnych okolností spadlo za celý august.
Pri Gardskom jazere došlo k zaplaveniu ulíc a podzemných garáží a vyvracaniu stromov. Malebná ulica „Strada della Forra“ bola preventívne uzavretá pre riziko zosuvov.
