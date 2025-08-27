Na Európu sa rútia pozostatky hurikánu. Zasiahnu aj Slovensko

Európu zasiahne séria búrok. Na Slovensko dorazia už v piatok.
- Počasie v Európe v najbližších dňoch ovplyvní studený front spojený s pozostatkami hurikánu Erin.
- Na jeho čele sa bude tvoriť pás výrazných búrok, ktorý prinesie ochladenie a nestabilné počasie. Už dnes sa prvé búrky očakávajú v západnej Európe, kde meteorológovia vydali viaceré výstrahy.
- Najsilnejšie búrky zasiahnu severné Španielsko a centrálnu časť Francúzska. Európske centrum pre predpoveď búrok (ESTOFEX) vydalo pre túto oblasť výstrahu 2. stupňa.
Širší kontext: Meteorológovia upozorňujú na riziko superciel s veľkými až veľmi veľkými krúpami, prívalovými dažďami a silným vetrom. Podmienky pre vznik extrémnych búrok vytvárajú horúci vzduch z Pyrenejského polostrova, vlhký vzduch od východu a postupujúci studený front.
Ďalšia výstraha 2. stupňa platí pre juhovýchodné Francúzsko a severozápadné Taliansko. V týchto oblastiach hrozia najmä extrémne zrážky, ktoré môžu do štvrtkového rána priniesť aj 200 milimetrov dažďa. Takéto množstvo predstavuje vážne riziko bleskových povodní a zosuvov pôdy.
Slabšie, no stále nebezpečné búrky očakávajú meteorológovia aj v častiach Nemecka, Švajčiarska a severného Talianska. Vo štvrtok sa systém presunie nad strednú Európu a v piatok dorazí aj na Slovensko. Studený front tak ukončí sériu teplejších dní a prinesie so sebou ďalší vpád chladného vzduchu od severozápadu.
