Pavol Gašpar sa vraj zrazil s iným autom.
Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal v sobotu 30. augusta ráno dopravnú nehodu, informovali tvnoviny.sk. Gašpar sa podľa informácií zrazil s iným autom v lokalite Pod Zoborom.
Tomáš Havetta, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, potvrdil, že polícia udalosť aktuálne preveruje. „Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny,“ uviedol Havetta pre TASR.
Šéf tajnej služby potvrdil účasť na nehode vo vyjadrení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Gašpar ozrejmil, že celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. „Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ dodal.
