Letecká spoločnosť sa snaží zabezpečiť, aby príručná batožina mala správnu veľkosť.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila, že od novembra zvýši bonus pre svojich zamestnancov na letiskách za odhalenie nadrozmernej príručnej batožiny. Namiesto doterajších 1,50 eura budú dostávať 2,50 eura za každý takýto prípad, uviedol šéf spoločnosti Michael O'Leary podľa denníka The Guardian.
Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby príručná batožina spĺňala predpísané rozmery. V prípade prekročenia limitu musí cestujúci zaplatiť poplatok až do výšky 75 libier (86,50 eur) a jeho batožina sa presunie do podpalubia.
Každý pasažier si môže bezplatne vziať jednu príručnú batožinu s maximálnymi rozmermi 40 × 30 × 20 centimetrov, ktorá sa zmestí pod sedadlo. Za druhý kus do veľkosti 55 × 40 × 20 centimetrov sa účtuje doplatok, ktorý je však zvyčajne nižší než cena za prepravu v nákladnom priestore.
Ryanair zároveň plánuje zrušiť mesačný strop bonusov, ktorý je v súčasnosti 80 eur. O'Leary vysvetlil, že chce motivovať pozemný personál, aby dôslednejšie kontroloval batožinu a obmedzil počet prípadov porušovania pravidiel. „Nesnažíme sa tu ľudí nachytať. Väčšina ľudí, 99,9 percent našich cestujúcich, dodržiava pravidlá. Počet ľudí, ktorí platia poplatok za batožinu pri bráne, je menší ako 0,1 percenta našich cestujúcich a to je stále 200.000 cestujúcich ročne,“ dodal.