Polícia podozrivého zadržala a prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.
Dráma sa odohrala v piatok (29. 8.) popoludní v opustenej budove železníc v Senci. Podľa informácií tvnoviny.sk mal muž po hádke fyzicky napadnúť svoju partnerku a vyhrážať sa jej zabitím. Následne mal vziať krompáč a zraniť ďalšiu osobu v oblasti krku. Zraneného previezli do nemocnice, pričom rozsah a závažnosť zranení zatiaľ nie sú známe.
Polícia podozrivého zadržala a prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.
30. augusta 2025 o 14:36 Čas čítania 0:45 Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany
30. augusta 2025 o 13:41 Čas čítania 0:43 Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky