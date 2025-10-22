Kategórie
TASR
dnes 22. októbra 2025 o 19:02
Čas čítania 0:50

Niektorí Slováci si priplatia za vodu. Bratislavská vodárenská spoločnosť mení cenu vodného, stočného a zavádza fixný poplatok

Niektorí Slováci si priplatia za vodu. Bratislavská vodárenská spoločnosť mení cenu vodného, stočného a zavádza fixný poplatok
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Bratislavská vodárenská spoločnosť mení od stredy ceny vodného a stočného. Zároveň zavádzajú novú dvojlôžkovú cenu.

Od stredy platia pre odberateľov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) nové ceny vodného a stočného, ktoré určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zároveň sa mení doterajší spôsob regulácie vodného a stočného v SR a zavádza sa dvojzložková cena, ktorá pozostáva z variabilnej a fixnej zložky. Informoval o tom hovorca BVS Matúš Stračiak.

V prípade variabilnej zložky vodného a stočného je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,8241 eura za kubický meter s DPH. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,7644 eura za kubický meter s DPH.

Zavedenie dvojzložkovej ceny však znamená, že odberatelia nebudú platiť vodné a stočné iba podľa spotrebovaného množstva, ale pribúda aj fixná zložka. Tú stanovil ÚRSO a platiť ju budú aj odberatelia s nulovou spotrebou. „Cieľom zavedenia dvojzložkovej ceny je spravodlivejšie rozdelenie nákladov na prevádzku a údržbu infraštruktúry,“ priblížil Stračiak.

BVS zároveň upozorňuje na to, aby zákazníci do 20. novembra (do 20.00 h) nahlásili stav vodomeru. Urobiť tak môžu prostredníctvom zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, prípadne telefonicky na linke call centra. Nahlásený odpočet bude zaevidovaný k dátumu zmeny ceny, nie k dátumu nahlásenia stavu vodomeru. V prípade nenahlásenia v uvedenom termíne bude na výpočet spotreby automaticky použitý odhad na základe historickej spotreby.

voda, pohár
Zdroj: Pexels/ Daria Shevtsova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Bratislava Správy z domova
Domov
