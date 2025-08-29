Muž fyzicky napadol cestujúcu a vytiahol teleskopický obušok, no zásah policajta situáciu rýchlo vyriešil.
Počas služobného voľna bol policajt Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave svedkom incidentu, ktorý sa stal počas jazdy električkou. 43-ročný hendikepovaný muž bezdôvodne fyzicky napadol inú cestujúcu, udrel ju do chrbta a následne vytiahol teleskopický obušok, približujúc sa k ďalšej žene, informovala Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti.
Policajt jeho správanie vyhodnotil ako bezprostredné nebezpečenstvo a okamžite zasiahol. Použil hmaty a chvaty, zneškodnil agresora a zobral mu obušok. Incident oznámil vodičovi električky a na čísle 158, pričom na najbližšej zastávke si muža prevzali policajti obvodného oddelenia a Mestská polícia Bratislava.