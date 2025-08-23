Podľa ministerstva súčasný systém povinného zmluvného poistenia nefunguje dostatočne efektívne.
Štát pripravuje úpravy v oblasti povinného zmluvného poistenia áut s cieľom znížiť počet nepoistených vozidiel. Zmeny majú umožniť efektívnejšiu kontrolu platnosti poistiek a zaviesť prísnejšie sankcie pre majiteľov vozidiel, ktorí si poistenie neobnovujú, vrátane možnosti vyradenia vozidla z evidencie, informuje portál oPeniazoch.
Ministerstvo vnútra informovalo, že novela zákona zjednoduší proces ukladania a vymáhania pokút cez rozkazné konanie namiesto súčasného správneho konania. Držitelia nepoistených vozidiel budú pravidelne upozorňovaní na nezaplatenú poistku a budú stanovené lehoty na jej doplatenie. Kontrolovať sa bude aj poistenie pri technickej kontrole vozidiel.
Medzi pripravovanými opatreniami je aj možnosť vyradenia vozidla z evidencie ako posledný krok pri dlhodobom nepoistení. Rezort plánuje aj jednorazové vyradenie vozidiel, ktoré neboli poistené viac než 24 mesiacov.
Systém aktuálne nefunguje efektívne
Podľa ministerstva súčasný systém povinného zmluvného poistenia nefunguje dostatočne efektívne, čo potvrdila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR. Nedostatky systému spôsobujú finančné straty pre štátny rozpočet a neumožňujú účinné sankcionovanie nepoistených vozidiel.
Ministerstvo očakáva, že nové opatrenia podporia uzatváranie poistiek a zvýšia príjmy do verejného rozpočtu. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka, s niektorými ustanoveniami od 1. marca 2026. Návrh zákona sa má do pripomienkového konania dostať už v septembri.
