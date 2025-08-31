Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 31. augusta 2025 o 14:12
Čas čítania 1:22

Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Minister avizoval aj stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD).

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) plánuje v rámci konsolidácie verejných financií riešiť prenájom budovy svojho rezortu. Prenájom označil za predražený, pričom ho stojí 1,8 milióna eur ročne. Avizoval aj rušenie zbytočných miest. Za dôležité v tejto súvislosti považuje efektívne čerpanie eurofondov na všetkých ministerstvách. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

„My ideme určite vstúpiť do rokovania s nájomcami našej budovy. V prípade, že nedôjdeme k nejakému spoločnému riešeniu ohľadom nájmu našej predraženej budovy, tak budeme uvažovať, a už si robíme nejaké stanoviská a opatrenia k tomu, ako tento predražený nájom obísť,“ povedal.

Kritizoval spôsob čerpania eurofondov na Slovensku. Nedostatky v štátnom rozpočte bude podľa neho potrebné nahradiť prostriedkami z EÚ. „Efektívne využitie európskych peňazí sa rovná úspore,“ podotkol.

Minister avizoval aj stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Má podľa svojich slov závažnejšie problémy ohľadom nastavenia vecí, ktoré neboli povedané v rámci vzťahov. Ako následne priblížil, s premiérom sa potrebuje poradiť ohľadom zdedených problémov a súdnych sporov o tom, ako ich vyriešiť, aby štát utrpel čo najmenej.

Hazard pod úplnou kontrolou štátu

Ďalším opatrením je podľa neho návrh, aby bol hazard pod úplnou kontrolou štátu. Tvrdí, že veľká časť hazardu sa posunula do online priestoru a vytvára sa aj priestor pre čiernu ekonomiku. Unikajú tak podľa neho stovky miliónov eur ročne. Odmietol tvrdenia opozičných strán, že by tento návrh hazard preferoval.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate

Huliak si stojí aj za návrhom zrušenia vyšších územných celkov. Považuje ich za zbytočný „medzikus“, ktorý poberá financie. Apeloval na to, že kraje je potrebné odstrániť. Strana vidieka by podľa neho podporila aj návrh SNS na zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri.

Vyjadril sa aj k splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi. Ak by mal zotrvanie vo funkcii vo svojej kompetencii, určite by s ním podľa svojich slov spravil poriadok. Kritizoval, že namiesto riešenia manažovania pandémie či chýbajúceho manuálu na zvládanie ďalších pandémií vstúpil do konfliktu s vedeckými autoritami. Kotlár sa podľa neho stal „bohapustým šarlatánom“.

Prečítaj si aj tieto články:

26. augusta 2025 o 8:36 Čas čítania 0:41 Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom Huliakovi nominanti z TIPOS-u posielajú škole v Očovej 15-tisíc eur. Poslankyňa Holečková kritizuje prepojenie s hazardom
7. augusta 2025 o 13:49 Čas čítania 0:29 Poľovnícky spolok Huliaka dostal pokutu. Dôvodom je vypreparovaná medvedica, pochválil sa s ňou na oslave Poľovnícky spolok Huliaka dostal pokutu. Dôvodom je vypreparovaná medvedica, pochválil sa s ňou na oslave
3. júla 2025 o 18:30 Čas čítania 0:43 Huliak prehral súd. Za brutálne výroky o ochranárovi musí zaplatiť 7 500 € a ospravedlniť sa Huliak prehral súd. Za brutálne výroky o ochranárovi musí zaplatiť 7 500 € a ospravedlniť sa
Rudolf Huliak.
Rudolf Huliak. Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Rudolf Huliak Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 39 minútami
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation pred 51 minútami
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom pred 3 hodinami
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi na chladné večery dnes o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky včera o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi včera o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu včera o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie včera o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 2 dňami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred 2 dňami
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
pred 39 minútami
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
V oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“.
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
dnes o 11:21
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
pred hodinou
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
včera o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
dnes o 07:18
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia