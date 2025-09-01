Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 1. septembra 2025 o 13:10
Čas čítania 0:38

Policajt Matej Varga už nie je obvinený. O jeho návrate do služby rozhodne minister Šutaj Eštok

Slovensko
Policajt Matej Varga už nie je obvinený. O jeho návrate do služby rozhodne minister Šutaj Eštok
Zdroj: Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

Prokurátor zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu zo sabotáže.

  • Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach zrušil 28. augusta obvinenie policajta Mateja Vargu zo sabotáže. Rozhodnutie doručili Vargovi až teraz, informuje Denník N.
  • Policajt zopakoval svoje slová, že „spravodlivosť raz vyjde najavo", a podľa neho sa to týmto krokom potvrdzuje.
  • Spolu s obhajcom Petrom Kubinom od začiatku tvrdili, že obvinenie je nezákonné.

Širší kontext: Inšpekcia obvinila Vargu 1. júla s tým, že si mal vymyslieť podozrenia voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho prvému námestníkovi Jozefovi Kanderovi a následne ich dať operatívne rozpracovať. Vyšetrovateľ pre neho žiadal väzbu, no prokurátor ho prepustil na slobodu a už vtedy obvinenie spochybnil.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však aj napriek tomu postavil Vargu mimo služby. Policajt je tak už viac než mesiac doma, bez možnosti pracovať, a poberá len minimálnu mzdu. Aj keď prokurátor obvinenie zrušil, o Vargovom návrate do práce musí rozhodnúť minister vnútra. Rozkaz o postavení mimo služby sa totiž v takýchto prípadoch neruší automaticky.

žilinka
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Polícia SR Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR
