Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša v pondelok jeden z občanov počas stretnutia s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji fyzicky napadol.
Podľa poslanca hnutia Aleša Juchelku, ktorý s Babišom na stretnutí bol, ho jeden z účastníkov zasiahol barlou do hlavy. Babiš následne odišiel na ošetrenie do nemocnice. Uviedol to server Novinky.cz.
„Áno, môžem potvrdiť, že pán predseda bol napadnutý jedným z občanov barlou. Muž ho udrel do hlavy,“ citoval server Juchelku. Babiš potom podľa jeho slov odišiel do nemocnice, ale zatiaľ nevie, v akom je stave, pretože on v naplánovanom predvolebnom turné pokračoval na ďalšie miesta. „V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám,“ dodal. Útok neskôr potvrdil aj hovorca hnutia Martin Vodička. Podľa neho však Babiša niekto udrel kovovým predmetom.
Ďalší poslanec hnutia Igor Hendrych neskôr serveru Seznam Zprávy popísal, ako sa udalosť odohrala. „Stalo sa to bleskovo, nikto to od toho pána v danú chvíľu neočakával, pretože vyzeral ako normálny poslucháč-priaznivec. A zrazu sme zaznamenali, že z ničoho nič začína pána Babiša biť tými palicami. Ako blesk z čistého neba,“ povedal poslanec, ktorý potom šéfa ANO podľa svojich slov odviedol bokom. Následne Babiš s iným kolegom odišiel do nemocnice. Podľa zistení servera iDNES.cz už z nemocnice odišiel.
Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné.
Konanie neznámeho muža odsúdil aj minister poľnohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ak s niekým nesúhlasíte, hlasujte podľa toho vo voľbách. Prajem Andrejovi Babišovi, aby bol v poriadku,“ dodal.
Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 1, 2025
Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident…