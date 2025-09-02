Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 6:32
Čas čítania 1:13

Andreja Babiša zbil počas predvolebnej kampane senior barlou. Český expremiér skončil v nemocnici

Kategória:
Zahraničie
Andreja Babiša zbil počas predvolebnej kampane senior barlou. Český expremiér skončil v nemocnici
Zdroj: Instagram/Andrej Babiš

Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné.

Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša v pondelok jeden z občanov počas stretnutia s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji fyzicky napadol.

Podľa poslanca hnutia Aleša Juchelku, ktorý s Babišom na stretnutí bol, ho jeden z účastníkov zasiahol barlou do hlavy. Babiš následne odišiel na ošetrenie do nemocnice. Uviedol to server Novinky.cz.

Brno Babiš Jalta Schillerová prezidentské volby babišová
Zdroj: REFRESHER/Karolína Poláčková


„Áno, môžem potvrdiť, že pán predseda bol napadnutý jedným z občanov barlou. Muž ho udrel do hlavy,“ citoval server Juchelku. Babiš potom podľa jeho slov odišiel do nemocnice, ale zatiaľ nevie, v akom je stave, pretože on v naplánovanom predvolebnom turné pokračoval na ďalšie miesta. „V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám,“ dodal. Útok neskôr potvrdil aj hovorca hnutia Martin Vodička. Podľa neho však Babiša niekto udrel kovovým predmetom.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Ďalší poslanec hnutia Igor Hendrych neskôr serveru Seznam Zprávy popísal, ako sa udalosť odohrala. „Stalo sa to bleskovo, nikto to od toho pána v danú chvíľu neočakával, pretože vyzeral ako normálny poslucháč-priaznivec. A zrazu sme zaznamenali, že z ničoho nič začína pána Babiša biť tými palicami. Ako blesk z čistého neba,“ povedal poslanec, ktorý potom šéfa ANO podľa svojich slov odviedol bokom. Následne Babiš s iným kolegom odišiel do nemocnice. Podľa zistení servera iDNES.cz už z nemocnice odišiel.


Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné.


Konanie neznámeho muža odsúdil aj minister poľnohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ak s niekým nesúhlasíte, hlasujte podľa toho vo voľbách. Prajem Andrejovi Babišovi, aby bol v poriadku,“ dodal.

Súvisiace témy:
Andrej Babiš Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Instagram/Andrej Babiš
