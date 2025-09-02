Šéf protikorupčnej jednotky bol na dovolenke v Rusku.
- Do Ruska, ktoré od februára 2022 vedie vojnu na Ukrajine, necestujú len politici vládnej koalície.
- Na dovolenke tam bol aj vysoký policajný dôstojník a šéf protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Vladimír Durec. Pre portál Aktuality.sk to potvrdilo policajné prezídium.
Citát: „Policajný zbor nevyslal menovaného príslušníka na služobnú cestu do Ruskej federácie. Išlo o súkromnú cestu počas riadne schválenej dovolenky,“ uviedol hovorca prezídia Roman Hájek.
Širší kontext: Polícia zdôraznila, že nekontroluje voľnočasové aktivity svojich príslušníkov, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom, a ani im neurčuje dovolenkové destinácie. Na samotného Dureca sa Aktuality.sk obrátili s otázkami, prečo si vybral práve Rusko a či cestoval ako turista alebo na pozvanie súkromnej osoby či organizácie. Do uzávierky článku na ne nereagoval.
