Premiér Fico pricestoval do Pekingu.
- Predseda vlády SR Robert Fico v utorok pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu.
- Počas nej sa zúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a tiež absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí.
- Premiér to uviedol na sociálnej sieti.
Citát: „Robert Fico si v Číne nepripomenie len obete vojenského konfliktu počas druhej svetovej vojny, ale návštevu využije aj na potvrdenie spoločných ekonomických projektov a zámerov,“ uvádza v príspevku.
Širší kontext: V utorok sa Fico stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V stredu 3. septembra si uctí obete druhej svetovej vojny a k pamätníku hrdinov na Námestí Nebeského pokoja v Pekingu položí veniec. Vo štvrtok 4. septembra bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Chan Čengom.
