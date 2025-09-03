Vedci podľa jeho slov použili moderné vedecké metódy a vypracovali analýzu nezávisle od politického tlaku.
Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde SR, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala.
Vyhlásil to po stredajšom rokovaní v Prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom, ktorý ho podľa jeho slov uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Doplnil, že použili uznané a najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez politického nátlaku.
Správu budeme aktualizovať.
