Polícia preveruje okolnosti nehody
V noci zasahovali záchranné zložky pri vážnej dopravnej nehode na ceste I/65, na Zlatomoraveckej ceste pod Kolíňanským mostom v okrese Nitra, informuje polícia na sociálnej sieti.
Auto z doposiaľ neznámych príčin narazilo do mostnej konštrukcie a začalo horieť. Vo vozidle sa nachádzala jedna zhorená osoba, ktorej totožnosť sa ešte zisťuje. Polícia preveruje okolnosti nehody, zisťuje mieru zavinenia aj presnú príčinu. Motoristom odporúča zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti pri jazde.
