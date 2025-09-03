Gynekologické vyšetrenie nepreukázalo žiadne známky násilia ani zranenia.
V sobotu (30. augusta) polícia v Košiciach prijala oznámenie o údajnom znásilnení mladej ženy. Podľa jej tvrdení ju mal neznámy muž násilím vtiahnuť do auta, zviazať, odviezť na neznáme miesto a tam znásilniť.
Policajti okamžite začali konať a urobili všetky potrebné kroky vrátane gynekologického vyšetrenia. To však nepreukázalo žiadne známky násilia ani zranenia. Následné vyšetrovanie odhalilo, že celý príbeh bol vymyslený. V skutočnosti išlo o dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom jej muž odmietol zaplatiť, informuje Polícia SR – Košický kraj na sociálnej sieti.
Takéto falošné oznámenia znehodnocujú utrpenie skutočných obetí znásilnenia, ktoré si nesú traumu po celý život. Zároveň predstavujú zbytočnú záťaž pre políciu, ktorá namiesto riešenia nepravdivých prípadov mohla pomáhať tým, ktorí pomoc naozaj potrebovali. Znásilnenie je vážny trestný čin a nikdy nesmie byť predmetom lží.