Natália Mišániová
dnes 3. septembra 2025 o 18:33
Čas čítania 0:30

Polícia v Košiciach odhalila vymyslený príbeh o znásilnení: Žena si klamstvo zdôvodnila odmietnutím zaplatiť

Kategória:
Slovensko
Polícia v Košiciach odhalila vymyslený príbeh o znásilnení: Žena si klamstvo zdôvodnila odmietnutím zaplatiť
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Gynekologické vyšetrenie nepreukázalo žiadne známky násilia ani zranenia.

V sobotu (30. augusta) polícia v Košiciach prijala oznámenie o údajnom znásilnení mladej ženy. Podľa jej tvrdení ju mal neznámy muž násilím vtiahnuť do auta, zviazať, odviezť na neznáme miesto a tam znásilniť

Policajti okamžite začali konať a urobili všetky potrebné kroky vrátane gynekologického vyšetrenia. To však nepreukázalo žiadne známky násilia ani zranenia. Následné vyšetrovanie odhalilo, že celý príbeh bol vymyslený. V skutočnosti išlo o dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom jej muž odmietol zaplatiť, informuje Polícia SR – Košický kraj na sociálnej sieti

Takéto falošné oznámenia znehodnocujú utrpenie skutočných obetí znásilnenia, ktoré si nesú traumu po celý život. Zároveň predstavujú zbytočnú záťaž pre políciu, ktorá namiesto riešenia nepravdivých prípadov mohla pomáhať tým, ktorí pomoc naozaj potrebovali. Znásilnenie je vážny trestný čin a nikdy nesmie byť predmetom lží.

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar
