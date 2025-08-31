Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 31. augusta 2025 o 11:21
Čas čítania 0:37

Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj

Muž ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ podľa informácií dievča zavolalo pomoc.

V sobotu (30. 8.) krátko po 14. hodine neznámy muž vtiahol 16-ročnú tínedžerku za ruku do auta na Staničnom námestí v mestskej časti Staré Mesto v Košiciach, informujú tvnoviny.sk.

Páchateľ mal mladé dievča odviezť na neznáme miesto. Na zadnom sedadle auta mal tínedžerke zviazať ruky, vyzliecť ju a znásilniť. Neskôr ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ dievča podľa informácií zavolalo o pomoc.

Polícia prípad vyšetruje. Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní skutočností, či a za akých okolností ku skutku došlo.

Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia,“ uviedla Ivanová. „Keďže však poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme,“ uzavrela Ivanová.

Prečítaj si aj tieto články:

30. augusta 2025 o 18:12 Čas čítania 0:51 Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur
29. augusta 2025 o 16:29 Čas čítania 0:22 Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
28. augusta 2025 o 15:01 Čas čítania 0:22 VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
kosice
Zdroj: Unsplash/Mohammed Thoufik
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova Znásilnenia a sexuálne zločiny
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 40 minútami
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation pred 52 minútami
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom pred 3 hodinami
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi na chladné večery dnes o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky včera o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi včera o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu včera o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie včera o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 2 dňami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred 2 dňami
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
pred 38 minútami
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
V oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“.
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
pred hodinou
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
včera o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
pred 2 hodinami
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
dnes o 07:18
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia