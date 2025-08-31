Muž ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ podľa informácií dievča zavolalo pomoc.
V sobotu (30. 8.) krátko po 14. hodine neznámy muž vtiahol 16-ročnú tínedžerku za ruku do auta na Staničnom námestí v mestskej časti Staré Mesto v Košiciach, informujú tvnoviny.sk.
Páchateľ mal mladé dievča odviezť na neznáme miesto. Na zadnom sedadle auta mal tínedžerke zviazať ruky, vyzliecť ju a znásilniť. Neskôr ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ dievča podľa informácií zavolalo o pomoc.
Polícia prípad vyšetruje. Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní skutočností, či a za akých okolností ku skutku došlo.
„Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia,“ uviedla Ivanová. „Keďže však poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme,“ uzavrela Ivanová.
