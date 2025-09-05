Action má na Slovensku už 40 pobočiek.
Diskontná sieť Action spustí v sobotu (6. septembra) svoju prvú prevádzku v Košiciach. Nový obchod s rozlohou 790 m² sa nachádza na ulici Napájadlá 1 v mestskej časti Nad jazerom, informujú v tlačovej správe.
Action má na Slovensku už 40 predajní. Sieť ponúka široký výber nepotravinového tovaru, ktorý pravidelne obmieňa. V celej Európe prevádzkuje viac ako 2 750 obchodov a zamestnáva vyše 74-tisíc ľudí.
„Obyvatelia Košíc a okolia tak budú môcť objaviť jedinečný koncept Action – 6 000 kvalitných a čoraz udržateľnejších výrobkov v 14 produktových kategóriách. Každý týždeň spoločnosť prináša až 150 nových produktov, vďaka čomu je sortiment neustále dynamický, aktuálny a prispôsobený potrebám aj preferenciám rôznorodých zákazníkov,“ dodáva spoločnosť v tlačovej správe.