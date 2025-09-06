Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico

Dodal, že kabinet sa môže k téme vrátiť neskôr, no momentálne má iné priority.
Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dôležitejšie témy ako analýza vakcín. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že s analýzou „nebude utekať na vládu“.
Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied (SAV) mohol vládny kabinet prerokovať. Pri téme novely ústavy premiér naznačil, že ak neprejde, vládna koalícia by sa o ňu mohla pokúsiť opäť.
„Je to historická príležitosť dať do ústavy rozumné veci. Tam sú rozumné veci. Ak to neprejde, tak to neprejde, tak sa o to pokúsime zase možno o pol roka, to nebude žiadna tragédia, keď to neprejde,“ myslí si. Analýza bezpečnosti vakcín proti ochoreniu COVID-19 z dielne SAV nie je podľa neho témou, s ktorou bude „zajtra utekať na vládu.“ Ako dodal, podľa jeho názoru je tu milión dôležitejších tém.
„Dobre vieme, že sa očkovalo experimentálnymi vakcínami. Vo svete je obrovské množstvo pochybností. Treba si všetky tie nejasnosti, ktoré sú medzi splnomocnencom (Petrom Kotlárom) a Slovenskou akadémiou vied, na ministerstve zdravotníctva vyjasniť,“ vyhlásil.
Predseda vlády v diskusii uviedol, že Koaličná rada by sa mala zísť v pondelok (8. septembra).