Aneta Gospičová
dnes 7. septembra 2025 o 10:01
Čas čítania 0:43

Polonahý muž so zbraňou pobehoval medzi bytovkami v Michalovciach. Hliadky ho museli spacifikovať

Slovensko
Polonahý muž so zbraňou pobehoval medzi bytovkami v Michalovciach. Hliadky ho museli spacifikovať
Zdroj: Wikipedia / kostiviar

Svedkovia opisovali muža ako agresívneho.

Obyvatelia jednej z michalovských ulíc zažili dramatické chvíle, keď sa medzi bytovkami pohyboval polonahý muž so zbraňou v ruke. Hlasno kričal a vystrašil ľudí, informujú noviny.sk.

„Sme zazreli chlapa, ktorý na niekoho kričal a držal v ruke nejakú takú vysokú zbraň,“ povedala svedkyňa. Na miesto privolali policajtov, ktorí prišli behom piatich minút. „Vlastne už išli iba húkačky a prišlo asi päť policajných áut,“ dodala. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová potvrdila, že policajti preverovali oznámenie o vyhrážaní a muž mal pri sebe zbraň.

Agresívne správanie

Svedkovia opisovali muža ako agresívneho. Vošiel so zbraňou do vchodu bytovky a nikto nevedel, čo plánuje urobiť. „Pomedzi bytovky polonahý a úplne netriezvym pohľadom. Kričal na niekoho a s agresívnym tempom išiel do vchodu,“ uviedla svedkyňa.

Privolané hliadky muža spacifikovali a previezli na oddelenie. Ukázalo sa, že mal pri sebe airsoftovú zbraň. „Podľa môjho názoru, či je to atrapa alebo normálna zbraň, každý ju nemôže rozoznať voľným okom,“ dodala obyvateľka. Illésová uviedla, že začali trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania v jednočinnom súbehu s výtržníctvom.

Polícia
Zdroj: Polícia SR – Trenčiansky kraj
Polícia SR Správy z domova
Náhľadový obrázok: Wikipedia / kostiviar
Domov
Zdieľať
Diskusia