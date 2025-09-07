Svedkovia opisovali muža ako agresívneho.
Obyvatelia jednej z michalovských ulíc zažili dramatické chvíle, keď sa medzi bytovkami pohyboval polonahý muž so zbraňou v ruke. Hlasno kričal a vystrašil ľudí, informujú noviny.sk.
„Sme zazreli chlapa, ktorý na niekoho kričal a držal v ruke nejakú takú vysokú zbraň,“ povedala svedkyňa. Na miesto privolali policajtov, ktorí prišli behom piatich minút. „Vlastne už išli iba húkačky a prišlo asi päť policajných áut,“ dodala. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová potvrdila, že policajti preverovali oznámenie o vyhrážaní a muž mal pri sebe zbraň.
Agresívne správanie
Svedkovia opisovali muža ako agresívneho. Vošiel so zbraňou do vchodu bytovky a nikto nevedel, čo plánuje urobiť. „Pomedzi bytovky polonahý a úplne netriezvym pohľadom. Kričal na niekoho a s agresívnym tempom išiel do vchodu,“ uviedla svedkyňa.
Privolané hliadky muža spacifikovali a previezli na oddelenie. Ukázalo sa, že mal pri sebe airsoftovú zbraň. „Podľa môjho názoru, či je to atrapa alebo normálna zbraň, každý ju nemôže rozoznať voľným okom,“ dodala obyvateľka. Illésová uviedla, že začali trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania v jednočinnom súbehu s výtržníctvom.
Prečítaj si aj tieto články: