Polícia zároveň upozorňuje verejnosť, aby sa nenechala oklamať.
V Bratislave nedávno zaznamenali vážny prípad podvodu, pri ktorom 76-ročný muž prišiel o takmer 14 000 €. Podvodníci využili niekoľko trikov, aby ho oklamali a prinútili odovzdať peniaze. Najprv sa poškodenému predstavili ako osoby spojené s bankou alebo políciou, vystupovali napríklad ako „bezpečnostný analytik NBS“ či policajný vyšetrovateľ.
Muža presvedčili, že ide o legitímne kroky pri vybavovaní pôžičky. Podľa inštrukcií od podvodníkov vybral z banky 13 500 €, ktoré následne odovzdal cudzím osobám, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Zverejnili mená, ktoré podvodníci používajú
Podvodníci často používajú stále podobnú stratégiu, pričom menia len detaily, ako sú mená, miesta výberu peňazí alebo drobné údaje o údajnej pôžičke. Volajú napríklad z telefónnych čísel pod rôznymi menami, ako Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil či Natália Vilim, a predstierajú, že ide o pracovníkov polície alebo NBS. Niekedy posielajú fotografie služobných preukazov či iné „dôkazy“, aby pôsobili presvedčivo, a dokonca môžu žiadať inštaláciu mobilných aplikácií.
Zoznam zverejnených mien, pod ktorými vystupujú podvodníci:
- Marek Varga
- Štefan Horvát
- Radoslav Vláčil
- Kuzmáni
- plk. Čutko
- por. Vrbovský zo Žiliny
- Hana Kováčová zo Žiliny
- Martin Sily
- Natália Vilim z NBS a mail, z ktorého boli zaslané údaje bol na meno Hudáková Veronika
- npráp. Tomas Sabo
- Viera Čaputová