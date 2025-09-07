Cez víkend sa v Ríme písali dejiny. Približne 1 400 veriacich z 20 rôznych krajín prišlo do talianskej metropoly, aby sa modlili, spievali a podporili queer komunitu.
Podľa BBC stovky pútnikov a pútničiek zaplnili kostol Il Gesù v centre mesta a priniesli dúhovo sfarbený kríž. Práve tu sa začala prvá oficiálne uznaná púť LGBTQ+, ktorá vyvrcholila prechodom cez Sväté dvere v Bazilike svätého Petra.
Bol to okamih, ktorý bol pre mnohých nielen duchovným zážitkom, ale aj jasným gestom zmierenia s inštitúciou, ktorá ich v minulosti často odmietala.
Púť LGBTQ+ veriacich bola zaradená do oficiálneho kalendára jubilejných podujatí na rok 2025. Pre túto komunitu je to obrovský symbolický krok, keďže práve v Katolíckej cirkvi sa dlho stretávali s odmietaním a niekedy aj tvrdým zaobchádzaním.
Pre veriacich z viac ako 20 krajín, ktorí prišli do Ríma, nebolo dôležité len samotné gesto, ale aj to, že sa vďaka podpore oficiálnych cirkevných inštitúcií ocitli v centre diania. „Nielenže LGBTQ ľudia pochodujú a hovoria, že sú súčasťou Cirkvi, ale samotné inštitúcie ich teraz prijímajú a pomáhajú im rozprávať ich príbehy,“ zhrnul podľa webovej stránky National Catholic Reporter význam podujatia Francis DeBernardo, výkonný riaditeľ organizácie New Ways Ministry.
Púť sa konala v čase, keď veriaci očakávajú od pápeža Leva XIV., či pôjde v stopách svojho predchodcu a vytvorí v Cirkvi bezpečný priestor pre LGBTQ ľudí.