K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno.
Viacero zranených, podľa prvotných informácií, evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.
K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadi a usmerňuje polícia. Vodičom odporúča použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodvou - Budulov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.
