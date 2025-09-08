Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 8. septembra 2025 o 8:18
Čas čítania 0:25

Hromadná nehoda na východe: Záchranári zasahovali pri kolízii autobusu a kamióna, na mieste je viacero zranených

Kategória:
Slovensko
Hromadná nehoda na východe: Záchranári zasahovali pri kolízii autobusu a kamióna, na mieste je viacero zranených
Zdroj: hzs.sk

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno.

Viacero zranených, podľa prvotných informácií, evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

NEHODA NEHODA NEHODA NEHODA
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadi a usmerňuje polícia. Vodičom odporúča použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodvou - Budulov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.

NEHODA
Zdroj: Facebook / Zoltán Derján
Polícia SR Správy z domova
