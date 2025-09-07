Podľa polície nie je možné k tejto udalosti poskytnúť viac informácií.
Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci, ku ktorému malo prísť v sobotu (6. 9.) podvečer. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
K incidentu došlo krátko pred siedmou hodinou večer v rodinnom dome na Nitrianskej ulici v Senci, informujú noviny.sk. V dome žili traja ľudia, a to muž so svojou partnerkou a ďalšia žena. Podvečer k nim mal prísť ďalší muž, ktorý sa už potom domov nevrátil.
Do domu bola privolaná ambulantná pomoc, no muža sa zachrániť nepodarilo. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. U 42-ročného muža, žiaľ, muselo byť konštatované úmrtie,“ uviedla. Petra Klimešová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Presný priebeh udalostí zatiaľ polícia neuviedla. Podľa dostupných informácií žena, ktorú spoločne s jej partnerom policajti zadržali, tvrdila, že návštevník sa ju pokúsil znásilniť.
„Prípad vyšetrujú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ skonštatovala Šimková. Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.
