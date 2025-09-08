Ruská strana považuje tento prístup za diskriminačný.
Ruský prezident Vladimir Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Rusko tento dohovor podpísalo v roku 1996 a o dva roky neskôr preň nadobudol platnosť. Od dohovoru odstúpilo v roku 2022. Po vypovedaní dohovoru už Rusko nebude povinné vpúšťať medzinárodných inšpektorov do svojich väzníc. Sťažnosti ruských väzňov adresované Európskemu výboru na zabránenie mučeniu sa už nebudú posudzovať.
V dôvodovej správe k Putinom predloženému návrhu zákona sa uvádza, že Rusko od roku 2023 nemá v Európskom výbore na predchádzanie mučeniu (CPT) žiadneho zástupcu, pretože Rada Európy zablokovala proces voľby nového člena z Ruska.
V dokumente určenom pre Štátnu dumu sa píše, že žiadosti Ruska o obnovenie jeho zastúpenia zostali nevypočuté, a to aj napriek princípu spolupráce zakotvenom v Európskom dohovore.
Ruská strana považuje tento prístup za diskriminačný: podľa nej sa takto porušuje nielen právo Ruska na zastúpenie v CPT, ale narúša sa aj mechanizmus vzájomného monitorovania dodržiavania medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany pred mučením a iným neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním.
