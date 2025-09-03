Kategórie
Natália Mišániová
dnes 3. septembra 2025 o 17:20
Čas čítania 0:44

Ruský prezident ponúka Zelenskému rokovanie v Moskve. Reaguje aj na Trumpovu výzvu

Ruský prezident ponúka Zelenskému rokovanie v Moskve. Reaguje aj na Trumpovu výzvu
Zdroj: TASR/AP

Ruský prezident zopakoval, že Ukrajina môže slobodne rozhodovať o svojom členstve v NATO či hospodárskych otázkach, ale nesmie ohroziť ruské záujmy.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Moskve. Podľa ruskej agentúry Interfax Putin povedal, že ak je Zelenskyj pripravený, môže pricestovať do Moskvy a ich stretnutie sa uskutoční tam.


„Mimochodom, Donald (americký prezident Trump) ma požiadal, aby som, ak je to možné, usporiadal takéto stretnutie. Povedal som: ‚Áno, je to možné.‘ Takže, ak je Zelenskyj pripravený, nech príde do Moskvy, takéto stretnutie sa uskutoční,“ povedal Putin na tlačovej konferencii počas návštevy Číny.


Putin zároveň opäť spochybnil Zelenského legitimitu. Poukázal v tejto súvislosti na zložitosť ukrajinskej legislatívy a vyhlásil, že po uplynutí päťročného funkčného obdobia Zelenského mal Ukrajinu viesť predseda parlamentu – Najvyššej rady. Britská stanica BBC pripomenila, že väčšina krajín sveta a medzinárodných organizácií nespochybňuje legitimitu Zelenského ako prezidenta Ukrajiny.


Ruský prezident na brífingu zopakoval, že Ukrajina má právo slobodne si zvoliť bezpečnostný systém, ktorého chce byť súčasťou – vrátane členstva v aliancii NATO –, ale nesmie sa tak stať na úkor Ruska a jeho záujmov. Podľa Putina však Kyjev zároveň má právo samostatne rozhodovať o hospodárskych a obchodných otázkach vrátane prípadného členstva v EÚ.

Putin
Zdroj: TASR/AP
Náhľadový obrázok: TASR/AP
