TASR
dnes 10. septembra 2025 o 5:58
Čas čítania 1:41

Poľsko muselo okamžite uzavrieť 4 veľké letiská: Tvrdia, že hrozí nebezpečný nálet ruských dronov

Kategória:
Zahraničie
Poľsko muselo okamžite uzavrieť 4 veľké letiská: Tvrdia, že hrozí nebezpečný nálet ruských dronov
Zdroj: Refresher

Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku.

Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu  dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.


Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku. Agentúra Reuters však uviedla, že toto hlásenie bolo neskôr z aplikácie Telegram odstránené.


Ukrajinské médiá súčasne informovali, že jeden z dronov údajne smeruje i k západopoľskému mestu Rzeszów.

9. septembra 2025 o 18:51 Čas čítania 0:50 Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
9. septembra 2025 o 15:40 Čas čítania 1:12 PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie
9. septembra 2025 o 14:16 Čas čítania 0:36 Slovenská pošta zatvára desiatky pobočiek po celom Slovensku. Obyvatelia budú musieť dochádzať aj niekoľko kilometrov Slovenská pošta zatvára desiatky pobočiek po celom Slovensku. Obyvatelia budú musieť dochádzať aj niekoľko kilometrov


Agentúra Reuters v tejto súvislosti spresnila, že medzi dočasne zatvorenými bolo letisko Rzeszów-Jasionka, ktoré leží na juhovýchode Poľska a je uzlom na prepravu cestujúcich a zbraní na Ukrajinu.


Poľské operačné velenie následne prostredníctvom siete X oznámilo, že v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO. Okrem toho pozemné sily protivzdušnej obrany boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.


V príspevku sa ďalej uvádza, že tieto akcie majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenou oblasťou.


Podľa webu onet.pl operačné velenie poľských ozbrojených síl uistilo, že aktuálnu situáciu monitoruje a že sily a prostriedky zostávajú plne pripravené na okamžitú reakciu.
BBC s odvolaním sa na ukrajinské monitorovacie kanály informovala, že do poľského vzdušného priestoru údajne vleteli štyri alebo päť dronov. BBC nadránom doplnila, že v priestore nad Poľskom už nie sú žiadne.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Agentúra Reuters správy o výskyte ruských dronov v poľskom vzdušnom priestore nedokázala nezávisle overiť. Podľa Reuters ani Poľsko nateraz oficiálne nepotvrdilo, že sa v jeho vzdušnom priestore počas noci nachádzali ruské drony.

Poľsko je v stave vojenskej pohotovosti

Ukrajinské weby hlásia, že vo vzdušnom priestore Ukrajiny sa v noci na stredu nachádzalo viac ako sto dronov rôznych typov, pričom ruská armáda vypúšťala ďalšie zo severu - z Kurskej oblasti -, ako aj z juhu - z Ruskom okupovaného Krymského polostrova. Stav pohotovosti bol vyhlásený v 11 regiónoch na severe, juhu a západe Ukrajiny. Útoku dronov čelí aj hlavné meste Kyjev.


Poľsko je v stave vysokej pohotovosti voči objektom vstupujúcim do jeho vzdušného priestoru, odkedy v roku 2022 zatúlaná ukrajinská raketa zasiahla juhopoľskú dedinu a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.

Náhľadový obrázok: Refresher
