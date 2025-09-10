Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku.
Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.
Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku. Agentúra Reuters však uviedla, že toto hlásenie bolo neskôr z aplikácie Telegram odstránené.
Ukrajinské médiá súčasne informovali, že jeden z dronov údajne smeruje i k západopoľskému mestu Rzeszów.
Agentúra Reuters v tejto súvislosti spresnila, že medzi dočasne zatvorenými bolo letisko Rzeszów-Jasionka, ktoré leží na juhovýchode Poľska a je uzlom na prepravu cestujúcich a zbraní na Ukrajinu.
Poľské operačné velenie následne prostredníctvom siete X oznámilo, že v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO. Okrem toho pozemné sily protivzdušnej obrany boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.
Operational Command of the Polish Armed Forces:— Clash Report (@clashreport) September 9, 2025
To ensure the safety of Polish airspace, the Operational Commander of the Polish Armed Forces has activated all necessary procedures.
Polish and allied aircraft are operating in our airspace, and ground-based air defense and… pic.twitter.com/4rFPh8lDve
V príspevku sa ďalej uvádza, že tieto akcie majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenou oblasťou.
Podľa webu onet.pl operačné velenie poľských ozbrojených síl uistilo, že aktuálnu situáciu monitoruje a že sily a prostriedky zostávajú plne pripravené na okamžitú reakciu.
BBC s odvolaním sa na ukrajinské monitorovacie kanály informovala, že do poľského vzdušného priestoru údajne vleteli štyri alebo päť dronov. BBC nadránom doplnila, že v priestore nad Poľskom už nie sú žiadne.
Agentúra Reuters správy o výskyte ruských dronov v poľskom vzdušnom priestore nedokázala nezávisle overiť. Podľa Reuters ani Poľsko nateraz oficiálne nepotvrdilo, že sa v jeho vzdušnom priestore počas noci nachádzali ruské drony.
Poľsko je v stave vojenskej pohotovosti
Ukrajinské weby hlásia, že vo vzdušnom priestore Ukrajiny sa v noci na stredu nachádzalo viac ako sto dronov rôznych typov, pričom ruská armáda vypúšťala ďalšie zo severu - z Kurskej oblasti -, ako aj z juhu - z Ruskom okupovaného Krymského polostrova. Stav pohotovosti bol vyhlásený v 11 regiónoch na severe, juhu a západe Ukrajiny. Útoku dronov čelí aj hlavné meste Kyjev.
Poľsko je v stave vysokej pohotovosti voči objektom vstupujúcim do jeho vzdušného priestoru, odkedy v roku 2022 zatúlaná ukrajinská raketa zasiahla juhopoľskú dedinu a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.