Dôchodcovia budú nasledujúce roky dostávať rovnaké sumy ako v roku 2025, bez ohľadu na rast priemerných penzií.
Minister financií Ladislav Kamenický predstavil tretí balík konsolidačných opatrení v hodnote 2,7 miliardy eur. Jedným z najdiskutovanejších krokov je rozhodnutie, že trinásty dôchodok zostane nasledujúce roky zmrazený na úrovni tohto roka, informujú peniaze.sk.
Konkrétne to znamená, že až do konca roka 2028 budú dôchodcovia dostávať rovnakú sumu ako dnes: starobní dôchodcovia 667,30 eura, invalidní do 70 percent 301,40 eura a invalidní nad 70 percent 548,50 eura. Vdovy dostanú 363,20 eura, vdovci 300,10 eura a siroty 300 eur. Výška trinásteho dôchodku sa teda nebude zvyšovať ani v prípade, že priemerné dôchodky v krajine porastú.
Výpočet trinásteho dôchodku je viazaný na priemerné sumy jednotlivých penzií – starobných, predčasných, invalidných, vdovských, vdoveckých, sirotských aj sociálnych. Do štatistík sa započítavajú aj dôchodky vyplácané občanom žijúcim v zahraničí.