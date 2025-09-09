Na zmiznutie upozornila Veronika Prušová z Denníka N.
Nitrianska polícia na sociálnych sieťach najprv zverejnila informácie o dopravnej nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na Dobšinského ulici v Nitre. V statuse uviedla, že pri zrážke dvoch osobných vozidiel utrpela maloletá osoba ľahké zranenie a zdravotníci ju jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia zároveň požiadala ohlásiť sa svedkov nehody.
Neskôr sa tieto statusy stratili. Na zmiznutie upozornila Veronika Prušová z Denníka N a na sociálnej sieti ho zdieľal aj Jakub Goda.
V diskusii zaznela kritika, že polícia najprv zverejnila fakty o nehode a následne ich stiahla. Goda pripomenul, že podľa neho nejde o „iný názor“, ale o základné informácie o zranení a potrebe pomoci pri vyšetrovaní.
